Presse-Vertrieb: Axel Springer stellt die Bindung seiner freiwillige Selbstverpflichtung zur Gemeinsamen Erklärung in Frage

Im Vorfeld der Handelsspannen-Verhandlungen zwischen dem Bundesverband Presse-Grosso und den beiden Verleger-Verbänden VDZ und BDZV sorgt ein Schreiben der Axel Springer SE an den Bundesverband Presse-Grosso für Aufregung. Danach soll die Axel Springer SE die Auflösung seiner Bindung an die Selbstverpflichtung an die sogenannte „Gemeinsame Erklärung“ per Ende 2017 angekündigt haben. In der „Gemeinsamen Erklärung“ vom 19. Aug. 2004 bekennen sich die drei Verbände ausdrücklich zum bestehenden Grosso-Vertriebssystem für das Presse-Angebot in Deutschland. Die Mitglieder der drei Verbände haben sich mittels sogenannter freiwilliger Selbstverpflichtung zu dieser „Gemeinsamen Erklärung“ bekannt und ihre Bindung an die dazugehörigen Kriterien erklärt.

Seitens des Hauses Axel Springer gibt es dazu folgendes Statement: "Die Gemeinsame Erklärung ist eine Erklärung der Verbände und hat Auswirkungen auf die politische Gestaltung des gesetzlichen Rahmens. Wir stehen nach wie vor hinter sämtlichen Grundsätzen dieser Gemeinsamen Erklärung", betont Michael Fischer, Geschäftsführer der Springer-Vertriebstochter Sales Impact KG. "Darüber hinaus hatte sich Axel Springer 2010 als Unternehmen individuell auf die Einhaltung spezifischer Regeln verpflichtet in Zusammenhang mit der Handelsspannenvereinbarung. Diese Spezifikationen haben wir jetzt gekündigt."