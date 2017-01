%%%70 Jahre 'Spiegel': Senatsempfang zum Geburtstag%%%

Im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses haben heute Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, die Bundesministerin der Verteidigung Dr. Ursula von der Leyen und der 'Spiegel'-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer die siebzigjährige Geschichte des Nachrichtenmagazins gewürdigt. Unter den Gästen fanden sich mehrere Vertreter der Familie Augstein, die Geschäftsführer des 'Spiegel'-Mehrheitsgesellschafters Mitarbeiter KG, Gruner + Jahr-CEO Julia Jäkel, die ehemaligen Chefredakteure Stefan Aust, Werner Funk, Wolfgang Kaden, Georg Mascolo und Mathias Müller von Blumencron sowie prominente Vertreter aus Politik und Medien.

Bürgermeister Scholz sagte: "Wir feiern heute mit 70 Jahren 'Spiegel' einen kritischen Begleiter der Bundesrepublik Deutschland, der inzwischen nicht nur unverzichtbar, sondern selbst so etwas wie eine demokratische Institution geworden ist. Die Wahrheit ist nichts Beliebiges und nichts strategisch Disponibles. Sie ist etwas, das wir als Gesellschaft identifizieren müssen und das wir zur Grundlage unseres Handelns machen sollten. Voraussetzung für die Demokratie ist schließlich, dass wir Wahrheit von Unwahrheit unterscheiden und so auch Lügen als Lügen enttarnen können. Redaktionen sind doch vor allem so etwas wie Wahrheitssuchmaschinen. Und die Trefferquoten der 'Spiegel'-Redaktion zählen dank Ihrer Kompetenz und Ihrer Urteilskraft zu den besten."

'Spiegel'-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer: "Wichtige Zeiten für den 'Spiegel' sind das, es sind Zeiten, die den 'Spiegel' brauchen. Lügner müssen Lügner genannt werden. Rassisten sind zu beschreiben als das, was sie sind. Die Suche nach der Wahrheit ist aufwendig, sie verlangt Korrespondenten und gut ausgebildete Redakteure und Dokumentare, das Gegenteil also von „churnalism“, wie der Fließbandjournalismus in Großbritannien heißt, also das mediale Verwursten von PR-Mitteilungen oder Klatsch. Recherche und Aufklärung bleiben nötig und sind ja gerade in diesen Zeiten auf ungeahnte Weisen möglich – wir sollten sie uns leisten. Medien können und müssen nach wie vor recherchieren, was stimmt, und sagen, was ist." Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen: "Der 'Spiegel' ist ein erfahrener und unbeugsamer Advokat der Freiheit des Wortes. Politik und Medien müssen nach 70 Jahren wieder aufstehen für die offene und liberale Gesellschaft. Keinesfalls gemeinsam, aber für das gemeinsame Ganze."