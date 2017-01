%%%V. V. Vertriebsvereinigung stellt Grosso-Betrieb ein%%%

Das Grosso-Unternehmen V. V. Vertriebs-Vereinigung GmbH & Co. KG in Berlin wird laut DNV Online zum Ende des Jahres 2017 ihren Geschäftsbetrieb als Pressegroßhandlung aufgeben. Das habe die V. V. heute den rund 2.300 Einzelhandelspartnern in Berlin mitgeteilt, die von der V. V. mit Presse-Produkten beliefert werden. Der Grund für die Einstellung der Pressegroßhandelsaktivitäten sei die Kündigung der Liefer-Verträge seitens der Häuser Axel Springer und Burda. Damit verliert die V. V. rund zwei Drittel ihres Umsatzvolumens im Geschäftsfeld Pressegroßhandel. Mehr dazu bei DNV Online.