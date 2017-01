%%%Über 900 Gäste beim 29. Neujahrsempfang des 'Hamburger Abendblattes'%%%

Mehr als 900 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur versammelten sich heute zum 29. Neujahrsempfang des 'Hamburger Abendblattes' im Hotel Atlantic an der Hamburger Alster. Chefredakteur Lars Haider forderte die Gäste auf, in unruhigen Zeiten für die Werte zu kämpfen, an die sie glauben und trotz der gewaltigen Veränderungen durch Globalisierung und Digitalisierung positiv zu bleiben: "Wir brauchen Optimismus statt Populismus. Wer führen will muss fröhlich sein." Das gelte auch für die Medien, die nicht immer alles nur schlecht sehen dürften und selbstbewusst ihre Rolle in der Demokratie einnehmen sollten: "Wir Journalisten sind, gerade in postfaktischen Zeiten, nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung", sagte Haider.

Geschäftsführer Ove Saffe freute sich über das "klare Bekenntnis und die Bereitschaft für Investitionen in gut gemachte Regionalzeitungen sowie in den Medienstandort Hamburg“ bei der Essener Funke Mediengruppe, zu der das 'Abendblatt' gehört. "Die Funke-Zeitungen gehören mittlerweile zu den meistzitierten Medien des Landes. Und dennoch: Unser Herz schlägt im Lokalen!" Im vergangenen Jahr hatte das 'Abendblatt'-Team unter anderem die Regionalteile deutlich aufgewertet und in den Hauptteil des Blattes integriert. Ove Saffe: "In diesem Jahr starten wir eine tägliche Elbvororte-Seite und bauen außerdem auch unsere digitalen Angebote weiter aus."

Zum Start des Jahres hatten Ove Saffe und Lars Haider auch direkt zwei weitere Neuigkeiten: Das 'Hamburger Abendblatt für die Ewigkeit' - eine auf 5.000 Exemplare limitierte und bereits vergriffene Dokumentation zur Eröffnung der Elbphilharmonie auf 190 Gramm schwerem, "schneeweißem Papier", so hochwertig gedruckt und gebunden wie ein Buch, zum Preis von 34,90 Euro. Das erste Exemplar erhielt Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz. Am Mittwoch, 11. Januar, erscheint das normale 'Hamburger Abendblatt' zudem mit 20 Sonderseiten zur Eröffnung des Konzerthauses. Die Funke-Zeitung startet darüber hinaus mit der 'Post von der Chefredaktion' einen Newsletter, in dem Lars Haider und sein Stellvertreter Matthias Iken im Wechsel eine Zusammenfassung des Tagesgeschehens sowie einen Ausblick auf den kommenden Tag geben. Die erste 'Post' gibt es heute Abend um 18 Uhr, zur Anmeldung geht es hier: abendblatt.de/newsletter.