%%%Landwirtschaftsverlag Münster startet Content Marketing-Unit%%%

Anfang Januar 2017 ist der Landwirtschaftsverlag Münster (LV), nach eigenen Angaben Europas größter Agrarverlag mit dem Schwerpunkt im Bereich Lebensmittelproduktion und –Handel, über sein Tochterunternehmen Lebensmittelpraxis Verlag (LPV) in das Geschäftsfeld Content Marketing und Corporate Publishing eingestiegen. Das meldet 'CP-Monitor' . Die neue Spezial-Unit heißt Buntekuh, hat ihren Sitz auf Gut Maarhausen im rechtsrheinischen Köln und positioniert sich als Medienanbieter für die Nahrungswirtschaft und Handel. Für die Aufbauarbeit wurde mit Wilfried Lülsdorf, dem ehemaligen Geschäftsführer und Gesellschafter der corps. Corporate Publishing Services (heute planet c), ein erfahrener Branchenexperte als Geschäftsführender Chefredakteur an Bord geholt. Mehr dazu bei 'CP-Monitor'