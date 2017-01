%%%Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung übernimmt espresso Mediengruppe in Ingolstadt%%%

Drei Jahre nach dem Kauf der 'Münchner Abendzeitung' intensiviert die Mediengruppe Landshuter Zeitung / Straubinger Tagblatt ihr Engagement in der Metropolregion München. Mit dem Kauf der espresso Mediengruppe in Ingolstadt erreicht die Verlagsgruppe jetzt nochmals knapp 100.000 Haushalte mehr. Die espresso Mediengruppe, die bisher dem Herausgeber Hermann Käbisch gehörte, gibt in Ingolstadt das Anzeigenblatt 'Blickpunkt' sowie die beiden Zeitschriftentitel 'espresso' und 'Bayerns Bestes' heraus.

Trotz des 100-prozentigen Verkaufs an die Mediengruppe Landshuter Zeitung / Straubinger Tagblatt bleibt der Altherausgeber Hermann Käbisch im Amt als leitender politischer Redakteur. Er sieht den Eigentümerwechsel als "Fortführung seines Lebenswerks und den Erhalt einer kritischen Presse-Stimme für Ingolstadt als wesentlich".