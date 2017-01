%%%Axel Springer: Affiliate Window übernimmt ShareASale%%%

Affiliate Window, ein Unternehmen der mehrheitlich zu Axel Springer gehörenden Zanox-Gruppe, akquiriert 100 Prozent der Anteile an ShareASale, einem Affiliate-Netzwerk in den USA. Verkäufer ist der Gründer, CEO und alleinige Gesellschafter Brian Littleton. Der Kaufpreis für die Anteile beträgt zunächst 35 Millionen US-Dollar. Bei Erreichung bestimmter Ergebnisziele in 2017 kann sich der Kaufpreis noch um bis zu 10 Millionen US-Dollar erhöhen. Der Nettoumsatz von ShareASale lag 2016 voraussichtlich bei 14 Millionen USD, das EBITDA voraussichtlich bei 5,8 Millionen US-Dollar. Brian Littleton wird ShareASale weiterhin als CEO erhalten bleiben.

Laut Axel Springer ist Zanox in Europa das führende Affiliate-Marketing-Netzwerk. Mit der neuen Akquisition stärkt das Unternehmen seine Position nun im wachstumsstarken US-Markt. Da ShareASale und Zanox bislang unterschiedliche Kundenzielgruppen haben, werde die Kombination "hohes Wachstums- und Synergiepotenzial" schaffen, heißt es.