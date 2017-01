%%%DKB darf Handball-WM zeigen, nachträgliche Sanktionen möglich%%%

Die zunächst noch unsichere Internet-Live-Übertragung der Handball-Weltmeisterschaft aus Frankreich durch den Premium-Sponsor DKB (Deutsche Kreditbank) wurde am Dienstag von der Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) freigegeben - allerdings unter Vorbehalt. Laut Bild.de erklärte die ZAK nach einer Blitz-Prüfung: "Aufgrund der besonderen und außergewöhnlichen Einzelfallsituation wird die Ausstrahlung der Handball-WM auf dem Internet-Portal der DKB geduldet."

Ob für die Berichterstattung eine Sendelizenz notwendig ist, will die ZAK erst nach der Handball-WM klären: "Der Sachverhalt wird bis zur nächsten Sitzung der ZAK, die am 31. Januar in Stuttgart stattfindet, aufbereitet." Dann könnte es nachträgliche Sanktionen geben: "Sollte die ZAK zu dem Ergebnis kommen, dass es sich bei der Übertragung der Handball-WM im Internet um Rundfunk gehandelt hat, muss die DKB mit einer Beanstandung rechnen."