%%%Snapchat etabliert internationales Headquarter in London%%%

Brexit hin, Brexit her - der amerikanische Internet-Konzern und Facebook-Konkurrent Snap Inc. mit Sitz in Los Angeles (der hinter Snapchat steht) hat sich entschieden, sein internationales Headquarter in London aufzubauen. dafür soll das bereits bestehende Office deutlich ausgeweitet werden. Der Messanger-Dienst-Anbieter, der im März 2017 an die Börse (Wallstreet) gehen will und mit einem Aktien-Erlös zwischen 20 und 25 Milliarden Dollar rechnet, will dann von London aus vor allem die Geschäfte in den Ländern steuern, in denen es keine eigene Niederlassung gibt. Derzeit arbeiten ca. 75 Beschäftigte bei Snapchat in London.

Zusammen mit der Etablierung des internationalen Haedquarters in London kündigte Snapchat auch an, dort auch den TGroßteil seiner Steuern für das Business zu zahlen, dass außerhalb der USA generiert wird. In den Ländern, in denen es ein eigenes Snapchat-Büro gibt, sollen die landesüblichen Steuern auf Umsätze und Gewinne gezahlt werden. Damit unterscheidet sich Snapchat spürbar von den "Steuerspar-Unternehmen" wie Apple, Facebook oder Google, die eine andere, bis dato noch völlig legale Strategie fahren.

Derzeit nutzen über 150 Millionen Konsumenten weltweit die Snapchat-App, davon stammen über 50 Millionen aus Europa. In Großbritannien sollen es über zehn Millionen Menschen sein.