Ströer stattet 'LP12 Mall of Berlin' mit 60- und 70-Zoll-Public Video-Screens aus

Ströer hat 39 Mall Video-Screens in der größten Berliner Shoppingmall, der 'LP12 Mall of Berlin' des Investoren HGHI, aufgebaut und in die Vermarktung aufgenommen. Das Kölner Medienhaus erweitert damit sein Angebot auf insgesamt 100 Shopping-Center. "Mit Ströer haben wir einen qualifizierten Partner im technischen Betrieb und der Vermarktung aus einer Hand gefunden. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und innovative Zusammenarbeit in den kommenden Jahren", sagt Jens Kirbach, General Manager der 'Mall of Berlin' am Leipziger Platz 12.