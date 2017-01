%%%AGF wird GmbH und erweitert den Gesellschafterkreis%%%

Die AGF, Frankfurt, (bisher: Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung) firmiert seit Jahresanfang als Arbeitsgemeinschaft Videoforschung GmbH und geht in neuer Gesellschaftsform und mit neuem Lizenzmodell an den Markt. Zudem wurde der Gesellschafterkreis ausgeweitet: WeltN24 und und Sky Deutschland stehen kurz vor dem Eintritt in die neu gegründete AGF Videoforschung GmbH. Die Geschäftsführung hat zum Jahresbeginn Willibald Müller übernommen. Zeitgleich hat die AGF ein neues Lizenzmodell eingeführt, das im Sinne der einheitlichen Konvergenzmessung TV- und Streamingdaten in einem System integriert.

WeltN24 und Sky werden jeweils zehn Prozent an der AGF Videoforschung GmbH übernehmen. Die bisherigen Gesellschafter ARD, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media und ZDF halten zum Start der GmbH die übrigen Anteile. Die AGF Videoforschung ist zudem mit weiteren Unternehmen in konkreten Gesprächen über eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung und darüber hinaus offen für die Mitwirkung weiterer Marktteilnehmer aus dem linearen und nonlinearen Bewegtbildbereich.