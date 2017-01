%%%Jetzt offiziell: Burda kauft britischen Zeitschriftenverlag Immediate Media%%%

Hubert Burda Media übernimmt das britische Medienunternehmen Immediate Media. Der Kauf erfolgt zum 11. Januar 2017. Verkäufer sind der Private-Equity-Investor Exponent und das Management. Über die Summe sowie Details der Transaktionen haben alle Seiten Stillschweigen vereinbart.

Zu Immediate Media gehört ein Portfolio von über 75 Medienmarken, darunter rund 60 Zeitschriftentitel. Außerdem ist der Verlag im Digitalbereich, Data Management und Plattformgeschäft tätig. Bereits im Dezember war bekannt geworden, dass Burda an dem Verlag interessiert sei und 260 bis 275 Millionen Pfund investieren wolle.

Das 2011 gegründete Medienhaus gibt Zeitschriftentitel wie '220 Triathlon', 'You and Your Wedding' und 'Radio Times' heraus. Letzteres ist laut Unternehmensangaben "das profitabelste Magazin Großbritanniens". Insgesamt weist der Verlag jährlich einen Verkauf von über 74 Millionen Zeitschriften-Exemplaren sowie derzeit rund 1,1 Millionen aktive Abonnenten aus.

Paul-Bernhard Kallen, CEO von Hubert Burda Media, sagt: "Immediate Media ist eine großartige Plattform für das Zeitschriften-, genauso wie für das digitale Konsumentengeschäft in Großbritannien. Das erfolgreiche Führungsteam verfügt über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Verlag, Technologie und E-Commerce und hat ein wachsendes, profitables Unternehmen mit einer großen und loyalen Konsumentenbasis aufgebaut. Wir glauben, dass Burda und Immediate Media perfekt zusammenpassen – das gilt für die Segmente, in denen wir unterwegs sind, genauso wie für das unternehmerische Denken der beiden Partner."



Tom Bureau, CEO von Immediate Media, erklärt: "Seit der Gründung von Immediate durch Exponent im Jahr 2011 haben wir ein sehr erfolgreiches, dynamisches Unternehmen aufgebaut. Wir konnten Umsätze und Profitabilität substantiell steigern und haben in unser Team, in Technologie und in neue Erlösmodelle investiert. Unser Unternehmen ist ideal aufgestellt, um weiter zu wachsen. Ich bin glücklich, dass wir einen Partner gefunden haben, der unsere Vision für Wachstum und Innovation teilt. Burda ist ein großartiges globales Unternehmen und wir freuen uns sehr, Teil davon zu werden."

Nach Angaben von Burda soll künftig die Transformation von Immediate Media beschleunigt werden, um auf diesem Wege zusätzliches Wachstum zu generieren. Ziel soll es dabei sein, den Verlag zu einem Unternehmen mit diversifizierten Erlösquellen und Geschäftsmodellen auszubauen. Die Inhalte und Transaktionen sollen über Marken, Zielgruppen und Plattformen hinweg eng verbunden werden.