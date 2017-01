%%%United Internet Media synchronisiert Online- und TV-Werbung in Echtzeit%%%

United Internet Media (UIM) bietet ab sofort die Synchonisation von digitaler Werbung auf seinen Online- und Mobile-Angeboten Web.de, GMX und 1und1.de mit TV-Spots in Echtzeit an. Damit können Multi-Screen-Nutzer zum Zeitpunkt des TV-Spots auch mit Display-Werbemitteln erreicht werden.

Die bisherigen Verfahren von UIM zur Synchronisation von TV-Spots und Display-Kampagnen auf stationären und mobilen Endgeräten erfolgte auf Basis von Mediaplänen und durch manuelle Aussteuerung. Dabei waren der genaue Zeitpunkt eines Spots sowie die Abfolge innerhalb eines Werbeblocks bisher nur ungefähr bekannt. Mit der technischen Unterstützung von Spotwatch ist es nun aber möglich, die TV-Synchronisation in Echtzeit zu garantieren. Damit können auch kurzfristige Änderungen im TV-Programm berücksichtigt werden, etwa bei Live-Übertragungen.

Spotwatch mit Sitz in Maisach bei München analysiert automatisiert das Programm der relevanten frei empfangbaren Fernsehsender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anhand von visuellen und akustischen Signalen identifiziert Spotwatch in Echtzeit die verschiedenen TV-Spots. Nach der Übermittlung der Ausspielungsdaten an den AdServer von UIM liefert dieser die passenden digitalen Werbemittel auf den Websites oder mobilen Angeboten anhand von zuvor festgelegten Zielgruppen-Parametern aus.

"Das Paradigma 'Der Big Screen ist der First Screen' gilt nicht mehr", sagt Rasmus Giese, CEO der United Internet Media GmbH. "Tatsächlich dominieren Smartphones und Tablets – ehemals Second Screen – in vielen Situationen der Parallelnutzung. Mit der TV-Synchronisation bieten wir eine effiziente Lösung für die Herausforderungen der heutigen Multi-Screen-Welt."