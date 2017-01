%%%New York Festivals: Radio Awards-Wettbewerb startet %%%

Best Live News Special

Heroes Documentary

Music Podcast

Personal Live Podcast

Der internationale Wettbewerb um die Radio Programm Awards der New York Festivals startet seinen Entry Call für 2017. Mit diesen Awards werden Programm-Arbeiten aus dem internationalen Hörfunk-Angebot der Radiosender, aber auch von unabhäningen Produzenten gewürdigt.In diesem Jahr sind vier neue Kategorien eingerichtet worden:

Einsendeschluss für die Arbeiten ist der 17. März 2016. Die Gewinner werden am 19. Juni 2016 in New York bekannt gegeben. Weitere Informationen zu den Kategorien finden Sie hier.