NürnbergMesse investiert bis 700 Millionen Euro

Die NürnbergMesse hat die Weichen klar auf Wachstum gestellt. Bis zu 700 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren für Innovationen und in die Infrastruktur investiert werden. Das gab der Nürnberger Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Ulrich Maly auf der heutigen Pressekonferenz bekannt. Die beiden Hauptgesellschafter, der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg, werden in den kommenden zehn Jahren das Eigenkapital um 200 (!) Millionen Euro erhöhen. Pro Jahr fließt der NürnbergMesse damit von jedem Gesellschafter die Summe von zehn Millionen Euro zu.

Laut einer ifo-Studie werden durch die Ausgaben von Besuchern und Ausstellern in Nürnberg Kaufkraft-Effekte in Höhe von 1,65 Milliarden Euro generiert, was zu Steuer-Einnahmen in Höhe von 300 Millionen Euro führt. Die NürnbergMesse gehrt mit ihrem Portfolio von rund 120 nationalen und internationalen Fachmessen und Kongressen zu den 15 größten Messe-Gesellschaften weltweit.