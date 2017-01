%%%'Hamburger Morgenpost' mit täglicher Sportbeilage%%%

Ab heute gibt es in der 'Hamburger Morgenpost' Berichte, Interviews und Reportagen in Form einer täglichen, herausnehmbaren Sportbeilage. Das Team um die Sportchefs Matthias Linnenbrügger und Frederik Ahrens produziert ab sofort Sport aus der Hansestadt auf jeweils acht bis 16 Seiten. "Für alle sportbegeisterten Hamburger bieten wir künftig eine eigene Sportzeitung in ihrer MOPO an. In Sachen Sport wollen wir auch künftig die Nase vorn haben", sagt Chefredakteur Frank Niggemeier. Sonntags und montags erschien der Sport in der MOPO auch bisher schon als Beilage.