Der VDZ hat seine Website überarbeitet

Die Website des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger VDZ ( www.vdz.de ) präsentiert sich in neuem Outfit und mit neuen Funktionen. Im Vordergrund des Relaunchs stand die Weiterentwicklung der Nutzerfreundlichkeit. "Mit optimierter Navigation und Nutzerführung managed der neue Internetauftritt des VDZ schnell zugänglich die große Bandbreite an Informationen und Services", sagt VDZ-Geschäftsführer Kommunikation Peter Klotzki. Der veränderte Auftritt macht die Bandbreite der VDZ-Mitglieder und das Netzwerk der Partner noch transparenter. Die zentralen Kampagnen zur Pressefreiheit, 'Presse verkauft' und 'Editorial Media' sind ebenso abrufbar wie Videos von den Kongressen oder Pressemeldungen, Interviews und Branchendaten.Optimiert wurde auch der Zugang zu zentralen Servicefunktionen und oft nachgefragten VDZ-Angeboten. Zudem können die Ausgaben der VDZ-Publikation 'Print&more' in einem Schritt als PDF heruntergeladen werden. Die Webseite wurde mit dem langjährigen VDZ-Partner Aberratio, Gesellschaft für aberrative Medien mbh, weiterentwickelt.