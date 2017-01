%%%O2 bewirbt neue Partnerschaft mit Sky in einer großen Kampagne %%%



Kolle Rebbe verantwortet neben der kreativen Leitidee und der Umsetzung in TV, Print und OOH auch die Onlinekampagnen und die digitale Kampagnenumsetzung

Am heutigen 17. Januar startet die Partnerschaft von Sky Deutschland und O2. Zum Start der Bundesligarückrunde können Kunden des Mobilfunktarifs O2 Free über Sky Ticket das Sport-, Film- und Entertainment-Angebot des Bezahlsenders Sky Deutschland mobil nutzen. O2 bewirbt das neue Angebot, die Fußball-Bundesliga mit O2 Free und Sky Ticket schon ab 4,99 live zu erleben, ab heute mit einer großen Kampagne. Die werblichen Maßnahmen umfassen TV- und Kinospots, Online und Social Media sowie großflächige Out-of-home-Plakate.

Die Hamburger Kommunikationsagentur Kolle Rebbe verantwortet neben der kreativen Leitidee und der Umsetzung in TV, Print und OOH auch die Onlinekampagnen und die digitale Kampagnenumsetzung. Die weiteren Partneragenturen sind Ogilvy One Frankfurt (CRM), Forward Darmstadt (Media), Smartin Advertising Köln (POS) und UDG Berlin (Social Media). Die TV-Spots produzierte Cobblestone unter der Regie von Nico Beyer. Die Kampagnenmotive setzte Fotografin Susanne Stemmer in Szene. Die 3D Produktion verantwortete LIGA 01 Computerfilm.

Wie bei der Einführung der seiner Free-Tarife im Oktober 2016 taucht O2 bei der Bewerbung des Streaming-Angebots von Sky erneut in die Unterwasserwelt ab. Im TV-Spot fiebert ein Fußball-Fan beim Spiel seiner Mannschaft via Smartphone im Live-Stream mit. Kurz vor dem Siegtor muss er auftauchen, da das Datenvolumen nicht mehr ausreicht. Der Fan mit dem O2 Free-Mobilfunktarif hingegen kann das Spiel weiterverfolgen und den Siegtreffer bejubeln.

Ein besonderes Highlight der Kampagne: Die Trikotfarbe des Fan-Protagonisten in der Unterwasser-Welt ist in der Online- und Mobile Display-Werbung auf den jeweils lokal vertretenen Heimatverein zugeschnitten. Auch die O2 Shops setzen auf den Regionalbezug: Auf Flipcharts werden tagesaktuell die jeweiligen regionalen Spitzen-Begegnungen aus den Fußball-Live-Übertragungen von Sky angekündigt.