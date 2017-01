%%%Deutsche Telekom investiert in israelisches Technologie-Start-up AppsFlyer%%%

Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP) beteiligt sich an einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 56 Millionen US-Dollar für AppsFlyer, einer Plattform für Mobile Attribution und Marketing Data Analytics. Die Investment Management Gruppe der Deutschen Telekom, DTCP, bietet Venture Capital, Private Equity und Strategische Beratung für Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen (TMT) und weist ein eigenes Portfolio- und Beratungsvolumen von über 70 Firmen und zwei Milliarden US-Dollar auf.

Ebenfalls an der Finanzierungsrunde von AppsFlyer beteiligt ist Qumra Capital zusammen mit den weiteren Neu-Investoren Goldman Sachs Private Capital Investing (PCI) und Pitango Growth. Boaz Dinte, Partner bei Qumra Capital, wird Mitglied des Vorstands von AppsFlyer, Goldman Sachs PCI übernimmt die Rolle des Beobachters. Ferner sind auch die bestehenden Investoren Magma Venture Partners, Pitango Venture Capital und Eight Roads Ventures bei der aktuellen Finanzierungsrunde dabei.

Mit der aktuellen Finanzspritze steigt die Gesamtfinanzierung des in Tel Aviv gegründete Start-ups auf 84 Millionen US-Dollar. Nach eigenen Angaben hat AppFlyer in den vergangenen beiden Jahre ein Umsatzplus von 500 Prozent erzielt und das Team in insgesamt zwölf Niederlassungen weltweit von 40 auf 240 Mitarbeiter ausgebaut - darunter die 2016 eröffnete DACH-Zentrale in Berlin. AppsFlyer ist offizieller Partner von Facebook, Google und Twitter. Zu den integrierten Partnern zählen außerdem Unternehmen wie Pinterest, Tencent, Adobe, IBM und Yahoo.

Die DACH-Zentrale in Berlin wurde Anfang 2016 eröffnet. Der deutsche Markt spiele eine wesentliche Rolle innerhalb der Wachstumsstrategie von AppsFlyer, so das Technologieunternehmen. Kunden wie Kayak, Swoodoo, Trivago, DeutschlandCard, Freeletics, Goodgame Studios und BigPoint setzen laut AppsFlyer die Technologie von AppsFlyer bereits im DACH-Markt ein. "Der mobile Werbemarkt hat sich in den vergangenen Jahren in Deutschland deutlich professionalisiert. Wo große Budgets fließen, ist verlässliche Messung unverzichtbar. Daher sind wir in Deutschland von Beginn an auf eine große Nachfrage nach unserer Technologie gestoßen. Die Entwicklung in den vergangenen Monaten verheißt Aufbruchsstimmung", sagt Ben Jeger, der die DACH-Zentrale in Berlin als Managing Director leitet.



Mit dem frischen Kapital will AppsFlyer nun in Produktentwicklung und Innovationen investieren, "um jegliche werberelevanten Aktivitäten mess- und verknüpfbar zu machen, einschließlich Mobil-, Internet- und TV-Kanälen sowie Offline-Aktivitäten". Geplant ist zudem der Ausbau bestehender Partnerschaften und Geschäftstätigkeiten in Asien. Zusätzlich will das Unternehmen Übernahmeoptionen prüfen.