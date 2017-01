%%%Odeon Film AG: Tele München erhöht Anteil auf 85,23 %%%%

Am 11.1.2017 endete die Frist des Pflichtangebots der Tele München Fernseh GmbH + Co. Produktionsgesellschaft vom 14.12.2016 an alle Aktionäre der Odeon Film AG: Die Tele München erhöhte ihren bereits bestehenden Anteil von 43,30 % auf 85,23 % der Geschäftsanteile. Mit Wirkung zum 1.1.2017 werden die Geschäftszahlen der Odeon Film AG voll mit der Tele München Fernseh GmbH + Co. Produktionsgesellschaft konsolidiert. Tele München wird nun als Ankeraktionär und langfristig orientierter Investor die strategische Ausrichtung der Odeon Film AG noch enger begleiten und unterstützen.

Dr. Herbert G. Kloiber, geschäftsführender Gesellschafter der Tele München Gruppe, sagt dazu: "Bereits seit unserem Einstieg vor ca. sechs Jahren hat sich das Geschäft der Odeon Film AG sehr positiv entwickelt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitarbeitern der Odeon Film AG an einer nachhaltigen strategischen Ausrichtung zu arbeiten und den Unternehmenserfolg weiter voranzutreiben."

Die Odeon Film AG zählt in Deutschland zu den größten unabhängigen Produktionshäusern für Fernsehen und Kino. Bislang wurden 79 Fernsehserien und -reihen mit rund 2665 Episoden, 180 TV-Movies, 47 Kinofilme, 20 Dokumentationen und diverse Shows produziert und koproduziert.