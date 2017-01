%%%Sky produziert erneut eine Serie%%%

Gemeinsam mit Monster Scripted, TV 2 und Nice Drama produziert der deutsche Pay-TV-Sender Sky eine weitere Original Production: 'Der Grenzgänger', eine achtteilige Thrillerserie wird derzeit in Norwegen gedreht und voraussichtlich im Frühjahr 2018 bei Sky ausgestrahlt. In der Hauptrolle ist der Deutsch-Norweger Tobias Santelmann ('Kon-Tiki', 'Hercules' und 'Homeland') zu sehen. Das Drehbuch stammt von Megan Gallagher, die zuvor unter anderem an den Produktionen 'Vergiss mein Nicht!' (mit Kate Winslet, Jim Carrey), 'Abbitte' (mit Keira Knightley) und 'Milk' (mit Sean Penn) mitwirkte. Produzentin auf deutscher Seite ist Sigrid Strohmann, die bereits an Koproduktion von skandinavischen Krimiserien (u.a. die 'Millennium'-Trilogie nach Stieg Larsson und 'Die Brücke – Transit in den Tod') beteiligt war.

Frank Jastfelder, Director Drama Production bei Sky Deutschland, sagt: "Auch unser Publikum liebt Scandi Noir Geschichten. Und mit 'Der Grenzgänger' haben wir eine ganz besondere und hochemotionale gefunden. Die Story um einen prinzipientreuen Polizisten, der bei der Aufklärung eines Mordfalls feststellt, dass seine Familie darin verwickelt ist, hat uns sofort fasziniert."