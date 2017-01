%%%Burda kauft LifestyleAsia.com%%%

Hubert Burda Media hat die asiatische Online-Plattform LifestyleAsia.com erworben. Das bestätigte ein Burda-Sprecher auf unsere Anfrage. Zum Kaufpreis machte er keinen Angaben. Mit dem Deal baut der Münchner Medienkonzern seine Aktivitäten in Südostasien und Hong Kong weiter aus. Die drei schwedischen Gründer von LifestyleAsia.com, Christopher Lindvall, Richard Nilsson und Sebastian Svensson, werden sich dem regionalen Management Team von Burda International Asia anschließen.

Die Internet-Plattform wurde 2006 gestartet und hat im Laufe der Jahre lokale Websites in Hong Kong, Singapur, Thailand und Kuala Lumpur/Malaysia aufgebaut. Das Online-Magazin publiziert aktuellen Content zu den Themenbereichen Luxus, Style, Reisen, Food, Automobil, Kultur und City Guides. Dabei werden die Beiträge jeweils auf die lokalen Märkte abgestimmt. Mehr dazu in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 4/2017.