Bertelsmann investiert in Video-App und Finanzdienstleister

Der Gütersloher Bertelsmann-Konzern baut seine Aktivitäten in Asien weiter aus. Wie ein Firmensprecher auf unsere Anfrage bestätigte, hat der Investmentfonds Bertelsmann Asia Investments (BAI) Finanzierungsrunden für zwei chinesische Startups geleitet: Dabei geht es um den auf landwirtschaftliche Betriebe spezialisierten Finanzdienstleister Nongfenqi sowie die Videoplattform Vue.



Bei Nongfenqi hat BAI die Finanzierungsrunde B angeführt, mit deren Hilfe umgerechnet etwa 13,6 Millionen Euro für den Finanzdienstleister gesammelt wurden. Neben BAI beteiligten sich erstmals der Zhen Fund und Sinolink Securities sowie die bisherigen Investoren Shunwei Capital, Source Code Capital, Future Cap und Younghua Capital. Nongfenqi unterstützt Betriebe bei der Finanzierung von landwirtschaftlichem Gerät.



Darüber hinaus führte BAI eine frühzeitige (pre-A round) Finanzierungsrunde für die Videoplattform Vue an. Hier beteiligten sich auch Unity Ventures sowie der Zhen Fund. Erst im vergangenen Juni gestartet, hat sich Vue bei asiatischen Internetnutzern bereits einen Namen gemacht – als nützliches Tool für das Erstellen und Teilen kurzer Videoclips. Mehr dazu in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 4/2017.

( ) 23.01.2017

