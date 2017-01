%%%Sales Impact: Döpfner betont die Bedeutung der Zeitungen für die freiheitliche Gesellschaft%%%

Welche Rolle spielen Tageszeitungen heute für die Gesellschaft? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Jahresauftaktveranstaltung von Sales Impact, der Vertriebsorganisation von Axel Springer, die am heutigen Montag rund 200 Vertriebspartner und Kunden im Berliner Axel-Springer-Haus zusammenbrachte. Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, betonte: "Zeitungsjournalismus ist für eine offene, freiheitliche Gesellschaft essentiell. Daher dürfen die wichtigsten Eigenschaften des Pressevertriebssystems nicht in Frage gestellt werden. Überall in Deutschland müssen die Menschen täglich Zugang zu einem vielfältigen gedruckten Presseangebot nutzen können. Gemeinsam mit dem Grosso werden wir weiter für dieses Ziel eintreten."

Christian Nienhaus, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sales Impact und Newspaper Impact, fügte hinzu: "Wir nehmen unseren übergeordneten Auftrag zum Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit sehr ernst. Deshalb werden wir auch 2017 an unserer Strategie festhalten und für die Überall-Erhältlichkeit von Tageszeitungen und die tägliche Belieferung der Pressehändler einstehen. Jede Vertriebsstelle – auch die kleinste Bäckerei – ist wichtig, um diesen Auftrag zu erfüllen. Für eine Meinungsbildung müssen Zeitungen an Verkaufsstellen für Kunden schnell und leicht zu finden sein. Deshalb hat für uns eine optimale Platzierung von Zeitungen an Verkaufsstellen oberste Priorität."