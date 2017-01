%%%Kino: Bully Herbig-Newcomer im 'Titelschutzanzeiger'%%%

Der Produzent, Schauspieler und Entertainer Michael Bully Herbig hat über seine herbX film, film- und fernsehproduktion gmbH, Geiselgasteig, mehrere Titel im neuen 'Titelschutzanzeiger' angemeldet. Dabei geht es um einzelne Kapitel in seinem geplanten Kino-Streifen 'Bullyparade - der Film', der am 20. Juli 2017 an den Start gehen soll. Es handelt sich um einen fünfteiligen Episodenfilm, der auf den Sketchen der ProSieben-Sendung 'Bullyparade' basiert. Die Fans können sich laut 'Titelschutzanzeiger' auf Themen freuen wie 'Zurück in die Zone', 'Winnetou in Love', 'Wechseljahre einer Kaiserin', 'Lutz of Wallstreet' und 'Planet der Frauen'.