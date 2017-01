%%%Neue Tageszeitung für die Hansestadt Hamburg?%%%



Der geplante Start für die neue Tageszeitung 'Morgenblatt' ist der 6. Februar 2017; Foto: Facebook-Screenshot

Der Zeitungsmarkt in Hamburg, der mit den Titeln 'Hamburger Abendblatt', 'Hamburger Morgenpost' und der Regionalausgabe der 'Bild' dicht besetzt ist, scheint einen neuen Player zu bekommen. Der mögliche Titel der Tageszeitung, die sich aktuell in Planung befindet, lautet 'Morgenblatt', die nach noch unbestätigten Informationen unseres Schwestermagazins 'DNV - Der Neue Vertrieb' in einer Druckauflage von 50.000 Exemplaren und zu einem Copypreis von 70 Cent erscheinen soll.

Hinter dem Projekt steht scheinbar das Energieunternehmen Care Energy sowie dessen kürzlich verstorbener Geschäftsführer Martin Richard Kristek. Der herausgebende Verlag ist den Angaben im Impressum zufolge die K Eins Verlagsholding GmbH, die ein Tochterunternehmen des Energiedienstleisters ist. Als Verlagsleiter zeichnet Timo Heinemann verantwortlich. Der Launch des 'Morgenblattes' ist laut einem Facebook-Eintrag von Care Energy für den 6. Februar 2017 angekündigt.

Martin Fischer und Andreas Wrede werden für das Morgenblatt tätig

Das Team rund um die Tageszeitung 'Morgenblatt' sieht nach Recherchen von 'DNV' wie folgt aus: Andreas Wrede, der unter anderem für das 'Göttinger Tageblatt', 'Bild', 'Bild am Sonntag' sowie für 'Spiegel Spezial tätig' war, besetzt die Chefredaktion des Blatts. Die Anzeigenleitung übernimmt Martin Fischer, der unter anderem für die Mediengruppe Klambt und die Werbevermarktungssparte IQ Media Marketing der Verlagsgruppe Handelsblatt arbeitete.