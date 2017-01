%%%Niederländischer Milliardär will Telegraaf Media Groep kaufen%%%



Mit dem neuen Angebot von Talpa Media könnte es zum Bieterwettstreit um die Telegraaf Media Groep kommen (Foto: TMG)

Das niederländische Medienunternehmen Talpa Media des Milliardärs John de Mol hat angekündigt, den Verlag Telegraaf Media Groep (TMG) komplett übernehmen zu wollen. Demnach sei dem Vorstand und Aufsichtsrat der TMG ein Kaufangebot von 5,90 Euro je Aktie vorgelegt worden.

Damit könnte es zu einem Bieterwettkampf um die TMG kommen. Bereits im Dezember hatte ein Konsortium aus belgischen Verlag Mediahuis und der Investmentgesellschaft VP Exploitatie eine Offerte von 5,25 Euro je Aktie vorgelegt. Das neue Angebot von de Mol, dessen Unternehmen bereits 20,59 Prozent der Anteile an der TMG hält, ist um zwölf Prozent höher.

Zu seinem Plan, den Verlag vollständig zu übernehmen, erklärt de Mol: „Ich habe großes Vertrauen in die TMG mit ihren starken niederländischen Marken und glaube an das Potenzial des Unternehmens. Ich denke, dass es gut ist, wenn das Unternehmen in privater Hand ist, weil ich aus Erfahrung weiß, dass ein Börsengang seine Flexibilität begrenzt. Die Zusammenführung mit Talpa Radio und SBS Niederlande schafft ein Unternehmen mit einer besseren Position in einer sich schnell verändernden Medienlandschaft. Es ist mein Ziel, dieses angesehenen Medienunternehmen in den Niederlanden zu erhalten und weiter auszubauen.“

Vorstand und Aufsichtsrat der TMG haben den Erhalt des Angebots bestätig und wollen es gründlich prüfen. Der Verlag zählt zu den größten Medienunternehmen der Niederlande und gibt neben seinem Flaggschiff, der landesweiten Tageszeitung 'De Telegraaf', auch mehrere Magazine heraus. Zudem ist die TMG in den Bereichen Radio, Online und Regionalmedien aktiv.

Tapla Media ist Teil der Talpa Holding und sowohl in den Niederlanden als auch global im Fernseh- und Radiogeschäft tätig.