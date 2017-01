%%%ProSiebenSat.1-Beteiligung virtual minds übernimmt Datenspezialisten The Adex%%%



The Adex-Gründer Dino Bongartz (Foto: The Adex)

Die Freiburger Medien- und Technologie-Holding virtual minds AG hat den Berliner Adtechnology-Anbieter The Adex übernommen. Das mehrheitlich (51 Prozent) zu ProSiebenSat.1 gehörende Unternehmen (United Internet hält 25,1 Prozent) erwirbt 78 Prozent, die restlichen Anteile verbleiben beim Gründer und CEO Dino Bongartz.

Mit dem Kauf erweitert virtual minds sein Angebot für programmatisches Marketing. Zu der Holding gehören bereits die Mediaplattformen Yieldlab (Sell-Side-Plattform, SSP) und Active Agent (Demand-Side-Plattform, DSP), der Adserving-Anbieter Adition sowie Beteiligungen an dem Video-Technologie-Dienstleister mov.ad und dem Adverification-Anbieter batch. The Adex wurde zuvor bereits von virtual minds als Investor unterstützt.

Dino Bongartz wird The Adex weiterhin als CEO leiten. Zudem soll das Berliner Büro deutlich ausgebaut werden. Derzeit arbeiten rund 50 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten für das Start-up. The Adex hat rund 600 Kunden.

Bongartz sagt: "Unser Ziel ist es, die DMP in einem soliden und nachhaltigen Umfeld zur besten Lösung für Data Management in Europa zu entwickeln. Wir freuen uns, dass wir mit unserem langjährigen Investor virtual minds eine zukunftsfähige Lösung gefunden haben, die dies ermöglicht. So können wir uns auf unsere Stärken konzentrieren, weiterwachsen und zuverlässig unsere Kunden mit den besten Features und Lösungen versorgen. Für uns ist der ideale Ansatz, die DMP sowohl als Stand-alone-Technologie anbieten zu können, aber auch Teil eines ganzheitlichen Angebots zu sein. Dazu haben wir jetzt optimale Rahmenbedingungen."