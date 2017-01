%%%Chinesischer Konzern China Oceanwide übernimmt IDG%%%

China Oceanwide Holdings Group Co., Ltd., Peking, und IDG Capital, Boston, haben bekanntgegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Erwerb der International Data Group, Inc. (IDG), Boston, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften International Data Corporation (IDC), IDG Communications und IDG Ventures, getroffen haben.

Die Unternehmen teilten zudem mit, dass sie die Genehmigung seitens des Committee on Foreign Investment in den Vereinigten Staaten für die Transaktion erhalten haben. Im Rahmen des Abschlusses der Transaktion wird China Oceanwide kontrollierender Aktionär des operativen Geschäfts des Medien- und Marktforschungskonzerns IDG, einschließlich IDC und IDG Communications, während IDG Capital kontrollierender Aktionär des Risikokapitalgeschäfts von IDG wird. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2017 abgeschlossen. Hierzulande ist IDG mit einer Tochterfirma in München ansässig. Geleitet wird das Deutschland-Geschäft von Geschäftsführer York von Heimburg.

China Oceanwide ist ein internationaler Mischkonzern, der vom Chairman Lu Zhiqiang gegründet wurde.