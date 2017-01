%%%Birgit Nössing wird Olympia-Gesicht bei Eurosport%%%



Birgit Nössing ist seit 2011 als Newsanchor bei Sky Sport News HD tätig (Foto: Eurosport)

Birgit Nössing wechselt von Sky zu Eurosport und wird als eines der Sendergesichter bei den Olympischen Winterspielen 2018 live aus PyeongChang berichten. Ihre Premiere am Eurosport-Mikrofon feiert die Südtirolerin bereits am 6. Februar bei der Alpinen Ski-WM (6. bis 19. Februar) in St. Moritz. Dort erweitert sie das deutschsprachige Eurosport-Team.

Nössing ist seit 2011 als Newsanchor bei Sky Sport News HD tätig. Nach ihrem Journalismus-Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München startete Nössing ihre TV-Karriere 2006 beim Nachrichtensender N24 in Berlin, für den sie unter anderem von den Olympischen Winterspielen aus Vancouver 2010 berichtet hat.

Eurosport wird die Olympischen Spiele in Deutschland von 2018 bis 2024 exklusiv ausstrahlen. Der Startschuss fällt im kommenden Jahr bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang. Eurosport 1 wird jeden "bedeutenden deutschen Olympia-Moment" im Free-TV übertragen. Ergänzend findet zusätzliche Berichterstattung auf DMAX und Eurosport 2 (Pay-TV) statt.