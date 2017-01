%%%G+J-Führungskräfte treffen sich in der Bretterbude%%%



Das Hotel 'Bretterbude' soll angeblich die Location für den sogenannten "Führungskräfte-Auftakt" von Gruner + Jahr sein (Foto: Andrea Flak)

Turnusmäßig treffen sich die Führungskräfte von Gruner + Jahr, um über die Strategie, die Geschäfte und Neuentwicklungen des Hamburger Medienunternehmens zu diskutieren. Die nächste Tagung soll am 2. und 3. Februar 2017 in Heiligenhafen stattfinden, heißt es in Verlagskreisen. Geplant sei eine Reihe an Vorträgen, so soll zum Beispiel CEO Julia Jäkel zu den über 100 geladenen Teilnehmern sprechen.

Außergewöhnlich könnte der Veranstaltungsort sein. Recherchen von 'new business' zufolge wird die Führungskräfte-Tagung in der 'Bretterbude' stattfinden. Das als hipp und spartanisch geltende Hotel bietet günstige, aber stylische Unterbringungen unter anderem in Form von Zwei- und Drei-Bett-Zimmer. Das dürfte bei einigen Teilnehmern Irritationen auslösen.

Ähnlich ist bereits Axel Springer vor einigen Jahren vorgegangen, als das Berliner Medienunternehmen 2012 die eigenen Führungskräfte ins Silicon Valley einlud. Der Reise voraus ging der neunmonatige Aufenthalt von Kai Diekmann, damals noch 'Bild'-Chefredakteur, Peter Würtenberger, aktueller CEO von 'Upday', sowie Idealo-Gründer Martin Sinner in einer Wohngemeinschaft vor Ort.