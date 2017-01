%%%Allianz, Deutsche Post und Telekom unterstützen sporttotal.tv%%%



Bei sporttotal.tv bestimmt der Nutzer die Perspektive selbst

Die wige Media AG aus Köln erhält für ihr neues Amateursport-Portal sporttotal.tv Unterstützung von der Allianz Deutschland AG, der Deutschen Post AG sowie der Telekom Deutschland GmbH als Gründungspartner. In einer gemeinsamen Pilotphase mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) wird sporttotal.tv in der Rückrunde der Saison 2016/17 Spiele aus der Regionalliga Nord sowie der Oberliga Niedersachsen und den Bayernligen Nord und Süd live und auf Abruf (Video-on-Demand) übertragen.

Die sporttotal.tv gmbh ist eine 100-Prozent-Tochter der wige Media und stattet deutsche Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live auf der neuen Plattform sporttotal.tv zu übertragen. Die Nutzung des Angebots ist kostenfrei, das Portal finanziert sich durch Werbeerlöse.

Die Allianz wird als langjähriger Partner und Versicherer des Sports ihre Expertise einbringen. Die Deutsche Post unterstützt sporttotal.tv als Logistikpartner, und die Telekom ist als Partner für Technologie und Content mit an Bord. Ausgewählte Live-Inhalte und Highlights werden für Entertain-Kunden und auf weiteren Telekom-Plattformen empfangbar sein.

sporttotal.tv bietet eine 180-Grad-Kamera-Technologie, die fest am Spielfeld installiert wird. Die Software ist in der Lage, dem Spielgeschehen vollautomatisiert zu folgen. Der Zuschauer kann beispielsweise über Nutzung der sporttotal-App selbst Regie führen, die Perspektive bestimmen und Szenen in sozialen Medien teilen. Das Streaming-Angebot ist über die sporttotal-App sowie über sporttotal.tv, BFV.de und Fussball.de, der Plattform des DFB für Amateurfußball, abrufbar.