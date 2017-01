%%%Genau das richtige Titelbild%%%

'Der Spiegel' 46 wurde als Cover des Jahres 2016 ausgezeichnet. Wir sprachen mit Chefredakteur Klaus Brinkbäumer über die Entstehung des Trump-Feuerball-Titels und den Umgang von Qualitätsmedien mit dem zunehmenden Rechtspopulismus in der Welt.

nb: Herr Brinkbäumer, nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten erschien der 'Spiegel' mit einem Trump-Feuerball auf dem Cover, der auf die Welt zurast und deren Ende (wie wir sie kennen) einläutet. Wie entstand die Idee für das Titelbild?

Klaus Brinkbäumer: Im bewährten Wechselspiel, also der Diskussion mit unserem Titelbild-Team um Arne Vogt und dem Künstler.

nb: Stand für Sie nach den im August und Oktober erschienenen 'Time'-Covern ('Meltdown'/'Total Meltdown') von Edel Rodriguez schnell fest, dass er das 'Spiegel'-Cover nach der Trump-Wahl umsetzen soll?

Brinkbäumer: Nein, wir haben recht lange auch über Fotografien diskutiert. Wir arbeiten in jeder Woche auch an Alternativen.

nb: Das Cover war ja nicht unumstritten, es wurde Ihnen sogar vorgeworfen, Populismus mit Populismus zu bekämpfen. Ist die Kritik berechtigt?

Brinkbäumer: Natürlich nicht. Wenn Rechtspopulisten wie Roger Köppel über solch ein Cover schimpfen, zeigt das eine gewisse 'Spiegel'-Obsession – und dass es das richtige Titelbild ist.

nb: Bot die Titelgestaltung auch in der 'Spiegel'-Redaktion Stoff für Diskussionen?

Brinkbäumer: Nein. Unsere Heftkritik ist zwar immer schonungslos, so soll sie sein, und da geht es oft auch um Titelbilder. Ausgabe 46 aber war ein herausragend starkes Heft mit dem passenden Titel; "das Cover des Jahres" sagte ein vorausschauend kluger Ressortleiter in der Konferenz.

'Der Spiegel' 46: Cover des Jahres 2016

Das gesamte Interview ist im Rahmen der Cover des Jahres-Berichterstattung in der aktuellen new business-Printausgabe 6/2016 erschienen.