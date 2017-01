%%%5 Social Media-Trends für 2017%%%



Die Zahl der Social Media-Nutzer wächst in Deutschland aufgrund der bereits erreichten hohen Durchdringung unterdurchschnittlich

In Deutschland sind 64 Prozent der Internetnutzer täglich auf Facebook aktiv (Januar 2017). Im weltweiten Durchschnitt liegt der Anteil bei 55 Prozent. Führend ist Australien mit 75 Prozent. Das höchste Wachstum der Social Media-Nutzer verzeichnet Saudi-Arabien mit 73 Prozent im Januar 2017 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Deutschland erzielt im selben Zeitraum ein Plus von 14 Prozent. Im weltweiten Durchschnitt steigt die Zahl der Social Media-User um 21 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt die Digitalagentur We Are Social hin ihrer aktuellen Studie 'Digital in 2017'.

Außerdem hat Hootsuite, ein Betreiber einer Social Media-Management-Plattform mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, die fünf zentralen Social Media-Trends für 2017 identifiziert.

1. Social Media holt bei der Internet-Suche auf

Die Internet-Suche ist nach wie vor erste Wahl für Verbraucher, Produkte und Dienstleistungen zu entdecken. Vor allem bei jüngeren Konsumenten spielen die sozialen Medien aber eine immer größere Rolle. Laut GlobalWebIndex verwenden 37 Prozent aller Internetnutzer Social Media-Netzwerke, um mehr über Marken und Produkte herauszufinden. Unter den Snapchat- und Instagram-Nutzern tut dies sogar jeder zweite.

2. Social Commerce bringt neues Potenzial

Vor allem in Asien ist Social Commerce auf dem Vormarsch. Neue Funktionen von Instagram und Pinterest bergen neues Potenzial, den Umsatz direkt in den sozialen Medien zu steigern. Der '2016 Internet Trends Report' von Mary Meeker (KPCB) zeigt, dass die Zahl der Nutzer, die einen Einkauf über den chinesischen Mobile-Messenger WeChat getätigt haben, im Vergleich zum Vorjahr um 106 Prozent gestiegen ist.

3. Dark Social gewinnt an Bedeutung

Durch zunehmend mobil und über Messaging geteilte Inhalte wächst die Bedeutung von Dark Social. Wer den Social Media-Traffic nur mit herkömmlichen Web-Analytics-Methoden verfolgt, kann die Auswirkungen von Social Media auf das eigene Geschäft nur noch ungenügend erfassen. Laut einer internationalen Studie der Werbefirma RadiumOne werden 82 Prozent aller auf Mobilgeräten geteilten Inhalte über Dark Social-Kanäle wie E-Mail und Instant Messaging verbreitet.

4. Video treibt Social Media-Werbung voran

2016 war das Erfolgsjahr für Social Media-Video. Wie eine Studie von Animoto vom Mai 2016 aufzeigt, planen 70 Prozent der Marketingexperten den Einsatz von Social Media-Video-Werbung in den nächsten zwölf Monaten – wobei Facebook die erste Wahl ist.

5. Mitarbeiter werden zu Markenbotschaftern

Unternehmen investieren zunehmend in die Online-Reichweite und den Einfluss ihrer Mitarbeiter auf Kunden. 90 Prozent der vom Marktforscher Altimeter untersuchten Marken planen für 2017 Strategien zum Einsatz von Mitarbeitern als Markenbotschafter.