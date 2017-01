Kloiber bestätigt Verkauf des österreichischen Privatsenders ATV an ProSiebenSat.1

Der Medienunternehmer Herbert Kloiber (Tele München Gruppe) bestätigte jetzt den geplanten Verkauf seines österreichischen Privatsenders ATV an die ProSiebenSat.1-Gruppe, die in dem Land bereits mit Puls 4 vertreten ist. "Der Verkauf ist im Zielkorridor. Es gibt nur kleine Hürden zu überwinden", sagte Kloiber gegenüber dem 'Handelsblatt'. Zum Verkaufspreis machte der Filmhändler keine näheren Angaben. Kloiber ist seit 2008 Alleineigentümer von ATV. Bereits im Vorjahr kündigte er einen Verkauf des Senders an. Er macht mit dem Kanal nach eigenen Angaben Verluste in zweistelliger Millionen-Höhe. Die Übernahme von ATV durch ProSiebenSat.1 muss bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) angemeldet werden.

