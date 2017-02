%%%Snapchat immer wichtiger im Influencer Marketing %%%



Snapchat-Nutzer in Deutschland (Grafik: eMarketer)

Die Snapchat-Nutzer in Deutschland sind verhältnismäßig jung - das geht aus einer Studie von Professor Claudia Gerhards und Studenten der Hochschule Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Digital-Strategie Agentur whylder hervor. Rund zwei Drittel der Nutzer (65,7 Prozent) sind zwischen 14 und 19 Jahre alt. Während 29,3 Prozent auf die Altergruppe 20-29 Jahre entfällt. Die restlichen fünf Prozent verteilen sich auf die unter 14-Jährigen (2,5 Prozent) und über 30-Jährigen (2,4 Prozent). Zudem domieren weibliche Nutzer die deutsche Snapchat-Szene, denn sieben von zehn (70,9 Prozent) Snapchat-Usern sind weiblich.

Die Snapchat-Lenses und Stories sind die beliebtesten Features, mehr als 63 Prozent der Befragten geben an, diese oft bis sehr oft zu nutzen. Rund 44 Prozent nutzen zudem regelmäßig die Chat-Funktion sowie Geofilter-Content. Am schlechtesten schnitt die Discover-Funktion ab, mehr als die Hälfte der Snapchater geben an, diese Funktion nicht zu nutzen.

Insbesondere wenn es um Celebrities und Online-Figures geht, ist Snapchat ein sehr beliebtes Medium. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) folgt einem bis zehn Individuen und rund ein Viertel folgt sogar elf bis zwanzig. Zudem geben elf Prozent an, dass sie aufgrund der Empfehlung eines Influencers einer Marke oder einem Unternehmen folgen und über 16 Prozent bestätigen, dass sie eine Marke oder ein Unternehmen zur Kenntnis nehmen. Sechs Prozent geben an, dass sie ihre Meinung über ein Produkt, eine Marke oder Firma geändert haben und 5,7 Prozent kaufen empfohlene Produkte.

Marken und Unternehmen, die eine ältere Zielgruppe haben, sollten verstärkt in Instagram-Werbung investieren, laut einer Studie von Kantar TNS 2016 nutzen 30 Prozent der deutschen Internet-User diese Social Media Plattform, während nur rund 19 Prozent der Älteren Snapchat nutzen.