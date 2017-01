%%%ARD verlängert Tour de France-Übertragungsrechte für 2017/2018%%%

Die ARD wird weiterhin umfangreich von der Tour de France berichten und tägliche Live-Übertragungen im Ersten anbieten. Die SportA, Sportrechteagentur von ARD und ZDF, konnte sich mit der ASO (Amaury Sport Organisation) auf eine entsprechende Verlängerung der bereits bestehenden Vereinbarung (2015/2016) für die kommenden zwei Jahre verständigen.

Geplant ist 2017 eine tägliche Live-Berichterstattung im Ersten vom 1. bis 23. Juli 2017, Montag bis Freitag in der Regel von 16:05 Uhr bis 17:25 Uhr, am Wochenende etwas umfangreicher. Insbesondere das Auftakt-Wochenende am 1./2. Juli 2017 mit dem Start in Deutschland wird im Ersten umfassend begleitet. Darüber hinaus wird die Tour de France täglich ab Etappenbeginn live bei sportschau.de gestreamt. Federführer innerhalb der ARD für die Übertragungen von der Tour de France bleibt der Saarländische Rundfunk.

Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks und ARD-Sportrechte-Intendant: "Die Tour de France ist nicht nur das größte sportliche Ereignis in Frankreich, sondern fasziniert viele Menschen in ganz Europa. In diesem Jahr startet das wichtigste Radrennen der Welt in Deutschland und zieht dann über Belgien nach Lothringen weiter. Wir werden auch in diesem Jahr in hoher Qualität berichten - immer auch mit Blick auf kulturelle und sportpolitische Aspekte."