%%%Bertelsmann-Tochter BMG übernimmt die BBR Music Group%%%

Die Bertelsmann-Musiksparte BMG baut ihre Aktivitäten in den USA aus: Ab sofort zählt die in Nashville ansässige, unabhängige Musikgruppe BBR Music Group (BBRMG) einschließlich der Country-Musiklabels Broken Bow Records, Stoney Creek Records, Wheelhouse Records, Red Bow Records sowie des Musikverlags Magic Mustang Music zu BMG und damit zu Bertelsmann. Wie das Musikunternehmen verkündet, umfasst die Vereinbarung über den Kauf auch die Rechte zahlreicher namhafter Country-Künstler, darunter Jason Aldean, Trace Adkins, Dustin Lynch, Randy Houser und Thompson Square.

BBRMG wird seinen Firmensitz in Nashville behalten, alle 48 Mitarbeiter werden von BMG übernommen. BBRMG-Gründer Benny Brown und CFO Paul Brown stehen dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite, während Mitarbeiter ihre Funktionen behalten und direkt an den Executive Vice President Jon Loba berichten werden. Loba wiederum berichtet an Zach Katz, President Repertoire & Marketing von BMG US.