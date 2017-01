%%%RTL Group verzichtet auf Komplettübernahme von BroadbandTV%%%

Die Bertelsmann-TV-Tochter RTL Group, Luxemburg, hat am Dienstag erklärt, man werde die Call Option zur Komplettübernahme des Multichannel-Network BroadbandTV, Vancouver, nicht wahrnehmen. Bislang hält die RTL Group 51 Prozent der Anteile. Stattdessen will das Fernsehunternehmen gemeinsam mit den Minderheitseignern alle strategischen Alternativen für BroadbandTV prüfen. RTL hatte 2013 für 27 Mio. Euro die Mehrheit an der kanadischen Firma übernommen. Nach der Bertelsmann-Tochter ist BroadbandTV-Gründerin Shahrzad Rafati die zweitgrößte Miteignerin. Vorstellbar seien nun ein Verkauf, ein IPO oder zusätzliche Investoren für das Multichannel-Network, so Insider.