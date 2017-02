%%%Discovery-Sender bleiben nun doch auf der Sky-Plattform%%%

Das drohende Aus für die Discovery-Bezahlkanäle auf der Sky-Plattform ist abgewendet. Die beiden Konzerne haben sich quasi in letzter Minute über eine weitere Kooperation geeinigt. Sonst wäre möglicherweise am 1. Februar Schluss gewesen. Hierzulande werden somit die Sender Eurosport 2 HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 360 HD und Discovery Channel auch nach dem 31. Januar über die Sky Deutschland Plattform zu verbreiten.

"Die Gespräche zu den 45 Spielen des Bundesliga-Rechtepakets A, für das Eurosport die Pay-TV-Rechte erworben hat, werden in den kommenden Wochen fortgeführt", heißt es in einer Discovery-Mitteilung. Hier muss also noch verhandelt werden.

Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland, sagt: "Wir bedanken uns bei unseren Fans, die uns in den letzten Tagen gezeigt haben, was ihnen unsere Sender bedeuten. Wir haben die 20-jährige Geschäftsbeziehung mit Sky Deutschland immer sehr geschätzt und freuen uns, dass wir uns auf eine Fortsetzung unserer Zusammenarbeit einigen konnten. So können auch unsere Sky-Zuschauer weiterhin unsere Top-Sport-Übertragungen und hochwertigen Dokumentationen genießen. Die langfristige Übereinkunft mit Sky ist für uns auch ein wichtiger Meilenstein unserer Strategie, auf absehbare Zeit mehr Zuschauern auf mehr Bildschirmen und Plattformen unsere Inhalte anbieten zu können."