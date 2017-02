%%%'Bild' und Ringier Axel Springer bringen Urban-Lifestyle-Portal Noizz nach Deutschland%%%





'Bild' und Ringier Axel Springer Media starten heute (1.2.2017) ein neues digitales Medienangebot in Deutschland. Die Plattform Noizz, die bereits in Polen (seit 2015), Serbien und der Slowakei (seit 2016) verfügbar ist, berichtet für eine urbane und digital vernetzte Zielgruppe über Mode, Lifestyle, Street-Art, Hip-Hop, Politik und Gesellschaft. Noizz ist auf dem Smartphone und in Social Media abrufbar.

Noizz startet in Deutschland als Kooperation von 'Bild' und Ringier Axel Springer Media. In Polen, Serbien und der Slowakei erreicht das Angebot nach eigenen Angaben 7,5 Millionen Nutzer pro Monat.

Die redaktionelle Leitung der deutschen Ausgabe liegt bei Manuel Lorenz aus dem Team Neue Plattformen bei 'Bild'. Unterstützt wird die Redaktion durch Journalistenschüler der Axel Springer Akademie. Zudem sollen Blogger und Influencer zu Wort kommen.

Media Impact wird die Vermarktung von Noizz in Deutschland übernehmen und schwerpunktmäßig native Kampagnen und Influencer-Konzepte anbieten.