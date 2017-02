%%%'Zeit'-Hamburg-Teil erscheint jetzt auch in Kiel%%%

Die Hamburger Wochenzeitung 'Die Zeit' weitet ihr Engagement in Norddeutschland aus: Ab Donnerstag, 2. Februar, erscheint das Blatt auch in Schleswig-Holstein bis nach Kiel mit dem zuvor nur in Hamburg und Umgebung verbreiteten Lokalteil 'Zeit Hamburg'.

Seit April 2014 gibt es die 'Zeit Hamburg' als zusätzliches Buch mit mindestens acht Seiten für die Metropolregion im Großraum Hamburg. Die Redaktion konzentriert sich auf die Ereignisse und Debatten, die die Hansestadt und die Region bewegen und bildet dabei wöchentlich die wichtigen Themen aus Wirtschaft, Handel und Politik ebenso wie aus Kultur, Wissenschaft und Bildung ab.

Mit der Vertriebsausweitung erreicht die 'Zeit Hamburg' künftig eine Auflage von 42.000 verkauften Exemplaren. Werbemaßnahmen am Bahnhofsbuchhandel sowie am Point of Sale begleiten die Einführung im erweiterten Vertriebsgebiet.