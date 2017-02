%%%Mediengruppe RTL beteiligt sich an Datenvermarkter Q division %%%

Die Mediengruppe RTL Deutschland steigt mit einer 30-prozentigen Beteiligung bei Q division ein. Der Datenvermarkter wurde im Januar 2016 vom Performance Marketing-Unternehmen Kupona gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main vermarktet digitale Daten von Online-Shops, Vergleichsportalen und Special Interest-Sites, die als Targetingfilter für Display- und Onlinevideo-Kampagnen eingesetzt werden können.

Erst im Januar gaben Zalando und ProSiebenSat.1 eine ähnliche Partnerschaft bekannt. Der Vermarkter SevenOne Media hat dadurch Zugang zu den Audience-Daten von Zalando und kann sie sich beim Targeting zunutze machen.

Matthias Dang, Geschäftsführer IP Deutschland, erklärt: "Der Einsatz von digitalen Daten gewinnt auch in der Werbung immer mehr an Bedeutung. Insofern ist auch die Vermarktung digitaler Daten eines der am schnellsten wachsenden Segmente des Werbemarkts. Unser Einstieg bei Q division sichert den Ausbau unserer Position in diesem Markt und den Zugriff auf Daten, die es IP Deutschland ermöglichen weitere attraktive, daten-angereicherte Werbeprodukte zu vermarkten."