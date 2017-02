%%%SZ bringt neues Familien-Magazin heraus%%%

Am 25. April 2017 bringt die 'Süddeutsche Zeitung' das neue Magazin 'Süddeutsche Zeitung Familie' bundesweit an den Kiosk. Das Heft besteht aus zwei Teilen: einem für Eltern – und einem für Kinder. Beide Teile sind mit einer umliegenden Flappe vor dem Kauf fest verbunden. Entfernt man die Flappe, hält man zwei eigenständige Magazine in der Hand, die nebeneinander oder miteinander gelesen werden können.

Der Titel erscheint zweimonatlich und will "anspruchsvollen und unterhaltsamen Journalismus für Eltern mit hochwertigen, haptischen und liebevoll gestalteten Inhalten für Kinder rund um das Vor- und Grundschulalter" (4 bis 11 Jahre) verbinden. Die Druckauflage liegt zum Start bei über 100.000 Exemplaren. Der Copypreis des zweiteiligen Premiummagazins wird 8,50 Euro betragen, der Preis für ein Jahresabo etwa 40,00 Euro.