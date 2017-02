%%%Retail Media Group vermarktet Daten von Saturn und Media-Markt%%%



Richy Ugwu, CEO der Retail Media Group, will weitere Handelspartner für die Werbeplattform gewinnen (Foto: RMG)

Die im Dezember 2016 gegründete Ceconomy AG, unter deren Dach die Metro Group ihr Consumer Electronics-Geschäft bündelt, hat nun den Vermarkter Retail Media Group GmbH (RMG)mit Sitz in Berlin ins Leben gerufen. Die RMG wird künftig die Daten der zu Metro gehörenden Handelsunternehmen Media-Markt, Saturn, Real, Metro, Hitmeister sowie iBood und Redcoon vermarkten. Nach eigener Angabe verzeichnen die Partner täglich an die zehn Millionen Kundenkontakte. Ziel ist es, Werbetreibenden die Ansprache von Kundensegmenten anzubieten, die auf den Interessen und dem Kaufverhalten der Konsumenten beruhen.

Richy Ugwu, CEO der RMG, erklärt: "Die Digitalisierung des Handels bietet vollkommen neue Möglichkeiten im digitalen Marketing. Wir wollen der führende Digital-Partner für Werbetreibende der Handelsbranche sein und Europas Kompetenzzentrum für die effektive Nutzung wertvoller Erkenntnisse über den Endverbraucher werden." Ugwu war zuvor als Head of Digital Innovation bei der Metro Group tätig.

Künftig sollen die Kontakte von Webseiten und Online-Shops auch mit Offline-Daten verknüpft werden, also Besucher- und Transaktionsdaten aus stationären Geschäften und anderen Kontaktpunkten. Die Retail Media Group will zudem weitere Händler für ihre Werbeplattform gewinnen.

Pieter Haas, Media-Saturn-Chef und designierter Vorstandsvorsitzender der Ceconomy AG, sagt: "Wir Händler besitzen riesige Datenschätze, die wir heben müssen. Wenn wir uns dabei branchen-übergreifend zusammentun, wird die Kombination dieser Besucher- und Transaktionsdaten, also die profunde Kenntnis von Konsumentenverhalten, zusätzliche Erlösquellen sichern. Denn wir können mit der werbetreibenden Industrie noch passgenauere Online-Kampagnen entwickeln. Aber auch für uns Händler besteht in der Datennutzung ein erhebliches Potenzial zur besseren Kundenansprache. Wir möchten mit unserer Expertise im Bereich Smart Data und AdTech andere Retailer dabei unterstützen, ihre datengetriebenen Geschäftsmodelle zu optimieren, und bieten ihnen an, mit der RMG zu kooperieren."