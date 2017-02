%%%Sparkasse, HSH Nordbank und die Stadt Hamburg initieren Next Commerce Accelerator %%%

Die Hamburger Sparkasse (Haspa) und die HSH Nordbank wollen den Gründerstandort Hamburg pushen und rufen den Next Commerce Accelerator (NCA) ins Leben. Das Joint Venture, an dem auch die Hansestadt Hamburg beteiligt ist, will künftig Start-ups, etablierte Unternehmen und Experten zusammenführen, um gemeinsam Geschäftsinnovationen im Bereich des elektronischen Handels zu entwickeln.

Der NCA will Start-ups und Gründer-Teams aus ganz Europa bei der Entwicklung digitaler, innovativer E-Commerce-Geschäftsmodelle unterstützen. Ihnen soll neben Beteiligungskapital von bis zu 50.000 Euro auch Zugang zu potenziellen Kunden und Geschäftspartnern, ein maßgeschneidertes Trainings- und Coachingprogramm sowie Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Im Gegenzug sollen die Start-ups Unternehmensanteile zwischen drei und zehn Prozent an die NCA-Gesellschafter abgeben und ihren Arbeitsschwerpunkt für mindestens sechs Monate nach Hamburg verlegen. Optional sei zusätzlich ein weiterer Monat mit einem Partner-Accelerator in Shanghai möglich, so die Initiatoren.

Derzeit wird ein vierköpfiges Management-Team und eine Gruppe von zehn Investoren für den Accelerator zusammengestellt. Das Coaching werde eine rund 200-köpfige Mentorengruppe mit Unternehmern, Spezialisten und Vertretern von Großunternehmen übernehmen. Fünf Start-ups sollen bereits im Sommer 2017 Föderung erhalten. Es ist vorgesehen, dass jährlich jeweils zwei weitere Start-up-Gruppen dann folgen.

"Wir wollen die besten Start-ups Europas nach Hamburg holen", betont der Initiator, Haspa-Generalbevollmächtigter Andreas Mansfeld. "Der Next Commerce Accelerator wird der Handelsmetropole und seinen Unternehmen wichtige Impulse liefern. Er zieht Talente und Ideen in die Stadt und stärkt damit die Zukunftsfähigkeit eines der wichtigsten Wirtschaftssegmente der Region."

"Die Haspa und die HSH Nordbank sind mit ihren über 5.000 Handelskunden ideale Gesellschafter", sagt Bodo Kräter von der Unternehmensberatung Skillnet, die die Gesellschafter beim Aufbau des NCA unterstützt. "Die Suche nach dem CEO, Investoren, Partnern, Sponsoren und Mentoren hat begonnen. Wir freuen uns über qualifizierte Vorschläge."

Auch Wirtschaftssenator Frank Horch sieht im Accelerator-Ansatz große Potenziale: "Hamburg ist für das Thema E-Commerce der ideale Standort. Hier treffen rund 10.000 Handelsunternehmen wie Edeka, Otto, Helm, Cremer, Tchibo und Hawesko auf marktführende Dienstleister wie SinnerSchrader, pilot, PublicisPixelpark und Novomind. Hinzu kommt ein dynamisches Start-up-Ökosystem mit jährlich über 1.000 Gründungen im IT- und E-Commerce-Umfeld. Die teilnehmenden Startups werden in den sechs Monaten eine dynamische Stadt mit hoher Lebensqualität kennenlernen und sich idealerweise auch langfristig niederlassen."