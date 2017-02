%%%Burda verlängert Lizenz für 'Playboy' in Russland%%%

Die russischen Männer werden auch in Zukunft mit einer eigenen Landesausgabe des US-Magazins 'Playboy' versorgt. Burda Russia hat dazu jetzt die bestehende Kooperation mit dem amerikanischen Unternehmen Playboy Enterprises verlängert. Die Vereinbarung betrifft die Fortsetzung der gedruckten Zeitschrift sowie Online-Aktivitäten – von der Website PlayboyRussia.com bis zu Sozialen Medien. Künftig wird der gedruckte 'Playboy' in Russland viermal pro Jahr erscheinen, zuvor kam das Blatt monatlich auf den Markt.

Aufgrund des restriktiven neuen Mediengesetzes in Russland, das ausländischen Investoren nur noch einen maximalen Anteil von 20 Prozent an dortigen Medienunternehmen erlaubt, hat sich die Eigentümerstruktur bei Burda Russia vor einiger Zeit deutlich verändert. So hat der deutsche Mutterkonzern Hubert Burda Media, München/Offenburg, seine Beteiligung massiv reduziert. Mittlerweile beträgt der Anteil nur noch 10 Prozent. Mehrheitseigner ist die russische Firma Everest Kultura. Als CEO fungiert in Moskau weiterhin der Burda-Manager Jürgen Ulrich. Weitere Details in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 6/2017.