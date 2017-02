%%%'Harvard Business Manager' plant Relaunch%%%

Ab der Ausgabe 4/2017 erscheint der monatliche 'Harvard Business Manager' (HBM) mit neuer, modernerer Optik. Graphische Elemente wie Typographien, Zahlen, Farben und Illustrationen bekommen dann in der Wirtschaftszeitschrift einen noch höheren Stellenwert. Außerdem unterteilt die Redaktion das Heft in vier Rubriken: Trends, Schwerpunkt, Strategie und Akademie. Diese werden durch neue Vorschaltseiten eröffnet, die exklusiv mit Anzeigen belegt werden können. Der Anzeigenschluss der Relaunch-Ausgabe ist der 17.02.2017. HBM erscheint in der Manager Magazin Verlagsgesellschaft, Hamburg (Spiegel-Gruppe). Als erweiterte deutsche Ausgabe der US-Zeitschrift 'Harvard Business Review' (HBR) ergänzt der HBM ausgewählte amerikanische Artikel um Texte deutschsprachiger Experten. Mehr dazu in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 6/2017.