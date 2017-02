%%%Deutscher Fernsehpreis für 'Club der roten Bänder' , Jan Böhmermann und Joko & Claas%%%



Joko Winterscheidt (l). und Klaas Heufer-Umlauf gewinnen in der Kategorie 'Beste Unterhaltung Primetime': 'Die Beste Show der Welt' (ProSieben/Florida TV; Foto: Deutscher Fernsehpreis)

Am Donnerstagabend (2.2.2017) wurde in Düsseldorf zum 18. Mal der von ARD, RTL, Sat.1 und ZDF gestiftete Deutsche Fernsehpreis verliehen. Eine zehnköpfige Fachjury unter dem Vorsitz von 'TV Spielfilm'-Chefredakteur Lutz Carstens hatte in 21 Kategorien die Preisträger in den Programmbereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport ermittelt. Darüber hinaus wurde ein Förderpreis und ein Ehrenpreis verliehen.

Die Gewinner:

Fiktion

Bester Fernsehfilm: 'Familienfest' (ZDF/UFA Fiction)

Bester Mehrteiler: 'Mitten in Deutschland: NSU' (ARD/SWR/BR/WDR/MDR/Degeto/Gabriela Sperl Produktion für Wiede-mann & Berg)

Beste Serie: 'Club der roten Bänder' (VOX/Bantry Bay)

Beste Schauspielerin: Sonja Gerhardt ('Ku’damm 56'/ ZDF/UFA Fiction; 'Jack the Ripper'/ at.1/Pantaleon Entertainment/Fireworks Entertainment)

Bester Schauspieler: Martin Brambach ('Der Fall Barschel'/ARD/Degeto/Zeitsprung Pictures; 'Wellness für Paare'/ARD/Riva Filmproduktion)

Beste Regie: Lars Kraume ('Terror – Ihr Urteil'/ARD/Degeto/Moovie; 'Familienfest'/ZDF/Moovie)

Bestes Buch: Annette Hess ('Ku‘damm 56'/ZDF/UFA Fiction)

Beste Kamera: Frank Lamm ('Mitten in Deutschland: NSU – Die Täter'/ARD/SWR/Degeto/MDR/Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & Berg)

Bester Schnitt: Claudia Wolscht ('Die Zielfahnder – Flucht in die Karpaten'/ARD/WDR/Degeto/Wiedemann & Berg

Beste Musik: Heiko Maile ('Winnetou – Der Mythos lebt/RTL/Ratpack)

Beste Ausstattung: Müsse ('Winnetou – Der Mythos lebt'/RTL/Ratpack).





Information und Sport

Beste Information: 'Panama Papers – Im Schattenreich der Offshorefirmen' (ARD/NDR/WDR)

Beste Moderation Information/Beste persönliche Leistung: Christiane Meier ('ARD Morgenmagazin'/ARD/WDR)

Beste Dokumentation/Reportage: 'Das Schicksal der Kinder von Aleppo – Neue Heimat Deutschland' (ZDF/ITV/PBS/ITN Productions)

Bestes Infotainment: 'Galileo' (ProSieben)

Beste Sportsendung: Tennis: Australian und US Open Finals der Damen (Eurosport)





Unterhaltung

Beste Unterhaltung Primetime: 'Die Beste Show der Welt' mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf (ProSieben/Florida TV)

Beste Unterhaltung Late Night: 'Neo Magazin Royale' mit Jan Böhmermann (ZDF/ZDF Neo/Bildundtonfabrik)

Beste Moderation persönliche Leistung/Moderation Unterhaltung: Rocket Beans (Nils Bomhoff, Etienne Gardé, Daniel Budiman und Simon Krätschmer)

Beste Comedy: 'Das Lachen der Anderen' (WDR/SEO Entertainment)

Bestes Factual Entertainment: 'Kitchen Impossible' (VOX/Endemol Shine Germany)





Förderpreis für 'Wishlist' und das Produzententeam Marc Schießer, Marcel Becker-Neu und Christina Ann Zalamea (funk/Radio Bremen/Outside the Club)

Ehrenpreis der Stifter für Senta Berger