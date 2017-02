%%%El Cartel Media mit neuem Markenauftritt%%%



Das neue dreidimensionale Logo setzt den El Cartel Media-Stier stärker in Szene (Foto: RTL II)

Der RTL II-Vermarkter El Cartel Media, Grünwald bei München, präsentiert sich mit einem komplett neuen Corporate Design. Das dreidimensionale Stier-Logo wurde von der Pahnke Markenmacherei, Hamburg, umgesetzt und soll die Vielfalt und Flexibilität von El Cartel Media symbolisieren. Die Farbwelt aus rot, blau, gelb und grün nähert sich an die von RTL II an. In weiteren Schritten werden auch das Anzeigenkonzept und der Webauftritt umfassend erneuert.

Carlos Zamorano, Direktor Marketing & Kommunikation RTL II und El Cartel Media: „Der Sender und sein Vermarkter bilden eine starke Einheit. Deshalb ist es wichtig, dass El Cartel Media eine unverwechselbare visuelle Identität besitzt, sich aber einzelne Designelemente mit RTL II teilt. Dazu gehören die variablen Farbwelten beider Marken. Mit einem neuen Anzeigenkonzept und dem Relaunch der Website elcartelmedia.de zur Jahresmitte verleihen wir dem neuen Corporate Design weiteren Schub.“

Ein Interview mit Carlos Zamorano zu den Hintergründen des Relaunches und den Zielsetzungen, die damit verbunden sind, lesen Abonnenten von 'new business' in der kommenden Printausgabe.